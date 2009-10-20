Британские дети нарисуют мультфильм про Олимпиаду

Юные британцы вместе с создателями известного анимационного фильма «Уоллес и Громит» нарисуют мультфильм об Олимпийских играх для лондонской галереи Tate.

Инициаторами первого в истории галереи проекта подобного рода под названием Tate Movie выступили также креативная компания Fallon и британская анимационная студия Aardman, создавшая популярные во всем мире анимационные фильмы «Уоллес и Громит», «Побег из курятника», «Смывайся!» и другие.

Основную часть средств на реализацию идеи в размере 3 миллионов фунтов выделяет фонд Legacy Trust UK, который поддерживает культурные проекты, связанные с проведением Олимпийских и Параолимпийских Игр 2012 года в Лондоне.

«Проект Tate Movie с помощью великих произведений искусства вдохновит школьников от пяти до 11 лет на идеи для анимационного фильма. Школьники начальных классов сами создадут все аспекты фильма - от рисованных персонажей до поворотов сюжета, костюмов и комических звуковых эффектов», - цитирует РИА Новости сообщении Tate.

Дети смогут делиться идеями на специальном интерактивном вебсайте, а также в рамках мастер-классов, которые Tate и Aardman планируют провести в разных уголках Соединенного Королевства.

«Олимпийские Игры - это не только спорт, и проект Tate Movie поможет привлечь детей к культурной и творческой деятельности в преддверии Олимпиады-2012, а также дать творческим профессионалам возможность сыграть важную роль в позиционировании Великобритании как культурного лидера на карте мира», - заявил глава Legacy Trust UK Дагалд Макки.