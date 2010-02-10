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Британские больницы начали одевать пациентов в «пристойные» накидки

10 февраля 2010 13:18
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Медучреждения Великобритании приступили к использованию «пристойных» накидок для пациентов, сообщает The Daily Telegraph.

В отличие от применявшихся ранее накидок, которые завязывались сзади и зачастую обнажали ноги, спину или ягодицы больного, завязки на новых больничных халатах расположены сбоку.

Первая партия из тысячи новых накидок была закуплена северным бристольским управлением Национальной службы здравоохранения (NHS). Представитель управления отметил, что накидки нового типа будут использоваться наряду со старыми, пока у последних не истечет срок службы. Больничные халаты старого образца больше закупаться не будут.

В августе 2009 года с предложением о замене «непристойных» накидок для больных выступило руководство Клиники Университета Саутгемптона. Поводом для этой инициативы стали многочисленные жалобы пациентов и их родственников, обращавших внимание на неудачный крой халатов, отмечает medportal.ru.

# общество

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