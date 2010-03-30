Британская разведка MI-5 увольняет разведчиков из-за незнания социальных сетей

Британская служба MI-5 планирует уволить агентов в возрасте, которые так и не научились работе с компьютером и интернетом.

Служба безопасности начала беспрецедентный раунд увольнений, целью которого является улучшение общего уровня компьютерной грамотности среди сотрудников. Как сообщает Daily Telegraph, в коридорах спецслужбы уже начались шутки о том, что «старое поколение Джеймсов Бондов должно уйти на пенсию, так как ничего не понимает в блогах, Facebook и Twitter».

Генеральный директор MI-5 Джонатан Эванс первым огласил «новую линию партии», отметив озабоченность руководства спецслужбы «нулевым» уровнем компьютерной грамотности сотрудников, сообщает MIGnews.com.

MI-5 в настоящее время насчитывает около 3.500 сотрудников, а уже в следующем году их станет 4.100, что в два раза больше, чем было в 2001 году.