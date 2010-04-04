Британская пара приговорена к месяцу тюрьмы за поцелуи в ресторане в Дубае

Такое решение вынес апелляционный суд по делу 24-летнего Аймана Наджафи, британского подданного-мусульманина, и 25-летней Шарлотты Адамс.

Они также приговорены к штрафу в размере 1 тыс. дирхамов (300 долларов) за незаконное употребление алкоголя. После отбытия наказания обоих должны депортировать из ОАЭ.

Они были арестованы в ноябре прошлого года в ресторане одного из роскошных жилых комплексов эмирата за нарушение действующих там законов об общественных приличиях. В полицию на молодых людей заявила одна из посетительниц ресторана, уроженка Дубая, которая обедала там вместе с двухлетней дочерью. Женщина заявила, что иностранцы целовались в губы и поглаживали друг другу спины, и это зрелище могло пагубно повлиять на ребенка. Иностранцев задержали и отобрали паспорта.

Наждафи работает в эмирате менеджером в отделении английской фирмы, Адамс приехала в Дубай как туристка. Подсудимые заявляют, что они только поцеловали друг друга в щеку, но судья апелляционного суда не стал долго выслушивать их адвокатов и оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Обвиняемые отказались отправиться в тюрьму и заявили, что подадут новую апелляцию. Однако специалисты по местному законодательству считают, что у них мало шансов выиграть дело. Отягчающим обстоятельством в глазах суда является то, что один из обвиняемых — мусульманин, который употреблял алкоголь и вел себя как западный турист.