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Британская пара приговорена к месяцу тюрьмы за поцелуи в ресторане в Дубае

04 апреля 2010 12:27
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Такое решение вынес апелляционный суд по делу 24-летнего Аймана Наджафи, британского подданного-мусульманина, и 25-летней Шарлотты Адамс.

Они также приговорены к штрафу в размере 1 тыс. дирхамов (300 долларов) за незаконное употребление алкоголя. После отбытия наказания обоих должны депортировать из ОАЭ.

Они были арестованы в ноябре прошлого года в ресторане одного из роскошных жилых комплексов эмирата за нарушение действующих там законов об общественных приличиях. В полицию на молодых людей заявила одна из посетительниц ресторана, уроженка Дубая, которая обедала там вместе с двухлетней дочерью. Женщина заявила, что иностранцы целовались в губы и поглаживали друг другу спины, и это зрелище могло пагубно повлиять на ребенка. Иностранцев задержали и отобрали паспорта.

Наждафи работает в эмирате менеджером в отделении английской фирмы, Адамс приехала в Дубай как туристка. Подсудимые заявляют, что они только поцеловали друг друга в щеку, но судья апелляционного суда не стал долго выслушивать их адвокатов и оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Обвиняемые отказались отправиться в тюрьму и заявили, что подадут новую апелляцию. Однако специалисты по местному законодательству считают, что у них мало шансов выиграть дело. Отягчающим обстоятельством в глазах суда является то, что один из обвиняемых — мусульманин, который употреблял алкоголь и вел себя как западный турист.

В последнее время власти княжества ужесточили надзор за соблюдением законодательства в области нравов. В 2008 году англичанин и англичанка были приговорены в Дубае к трем месяцам тюрьмы за неприличное поведение на пляже, однако апелляционный суд отменил приговор. В марте этого года двое индийцев — стюардесса и бортпроводник дубайской авиакомпании — были приговорены в эмирате к трехмесячному заключению за обмен sms фривольного характера, пишет NEWSru.com.

# общество

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