Британец выбросил лотерейный билет, который выиграл 100 тысяч фунтов

Сотрудник британской почтовой службы Кемал Келикканат выбросил выигрышный лотерейный билет, так как не понял правила игры.

38-летний Келикканат рассказал, что купил билет лотереи Camelot, и после того как стер защитный слой, увидел трижды повторяющуюся надпись «100 тысяч фунтов». Однако надписи располагались не в одну линию, а вразнобой, поэтому Келликанат решил, что ничего не выиграл.

Чтобы стать обладателем 100 тысяч фунтов по лотерейному билету Camelot, достаточно того, чтобы на одно и то же число было изображено на карточке три раза. Поскольку сотрудник британской почты этого не знал, он выбросил билет.

– Как только я узнал, что выкинул выигрышную карточку, я почувствовал головокружение и упал на колени. Это было похоже на удар по голове. Я выбросил 100 тысяч фунтов! – поделился в интервью Келикканат. Он также рассказал, что пытался найти выброшенный билет – проверял в мусорном баке на улице, куда он выбросил билет, но ему объяснили, что отходы уже отправлены на мусороперерабатывающий завод.

Келликанат сумел восстановить номер выигрышного билета и обратился в Camelot в надежде на то, что все-таки получит свой приз, однако в лотерейной фирме ему отказали. – Мы очень сочувствуем нашему игроку, однако мы не можем выдать приз без предъявления выигрышного билета, – пояснили в Camelot.

Сотрудник почты признался, что после этой неудачи он не перестает думать о том, что уже неоднократно терял деньги подобным образом. – Я покупаю лотерейные билеты в течение шести лет. Раньше нужно было, чтобы выигрышные цифры под защитным слоем были расположены на одной линии. Теперь все изменилось, я этого не знал. Боюсь подумать, сколько денег я уже потерял, – резюмировал Келикканат.

Житель Великобритании заверил, что будет продолжать играть и впредь будет более внимательным, сообщает Lenta.ru.