Британец разрешил похоронить свою дочь через 30 лет после ее смерти

Житель Великобритании, 81-летний Рон Смит, решил похоронить свою дочь, погибшую в Саудовской Аравии в 1979 году. В течение 30 лет тело девушки находилось в морге города Лидс.

23-летняя британская медсестра Хелен Смит погибла в портовом городе Джидда в мае 1979 года. Это произошло на вечернике, организованной эмигрантами, проживавшими в Саудовской Аравии. Как установило следствие, девушка и ее партнер - голландский моряк, капитан дальнего плавания Йоханнес Оттен - умерли после падения с 20-метровой высоты. По версии саудовской полиции, пара случайно упала с балкона, занимаясь сексом.

Осмотр тела Хелен Смит, произведенный египетским судмедэкспертом, показал, что в результате падения она получила множество травм, в том числе переломы грудины, таза и ребер. Также у медсестры были повреждены печень и головной мозг.

Однако отец девушки, бывший полицейский Рон Смит, счел заключение специалистов о том, что смерть его дочери была несчастным случаем неправдоподобным. Он заявил, что Хелен была сначала изнасилована, а затем убита - об этом, по его словам, могли свидетельствовать гематома на ее голове, а также множество синяков на внутренней стороне бедер.

Рон Смит заявил, что проведет собственное расследование смерти своей дочери и докажет свою правоту. Как отмечает издание, отец Хелен считал, что власти Саудовской Аравии и Великобритании вступили в заговор и решили держать в тайне все подробности расследования смерти Смит и Оттена. Рон Смит поместил тело Хелен в один из моргов Лидса и запретил предавать его земле до тех пор, пока он не узнает правду.

Несколько месяцев назад мать Хелен, 73-летняя Джерил Смит, заявила, что считает смерть своей дочери несчастным случаем. Она обратилась к Рону Смиту (супруги развелись и живут раздельно) с просьбой похоронить погибшую 30 лет назад девушку. В итоге 27 октября отец Хелен все же решил согласиться на проведение погребения.

Церемония погребения Хелен Смит намечена на 9 ноября, передает Lenta.ru.