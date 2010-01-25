Британцам могут разрешить убивать домушников

В Великобритании готовятся принять новый закон о самообороне. Он даст гражданам большую возможность для защиты себя и своего имущества.

В частности, согласно новому закону человек, убивший забравшегося к нему в дом вора-домушника, может быть оправдан. Сторонники закона приветствуют новые правила и считают нынешнюю систему ограничения самообороны неправильной.

Противники же закона называют его «лицензией на убийство». Они полагают, что новые правила позволят гражданам совершать внесудебные расправы в состоянии аффекта. Кроме того, принятие закона отрицательно скажется на безопасности самих владельцев домов: грабители, зная, что их можно будет безнаказанно убить, будут хорошо вооружены.

Многие юристы утверждают, что не следует менять существующее законодательство, и призывают «перестать играть в политические игры с законом», пишет GZT.ru со ссылкой на Times.