Британца уволили с работы за кражу печенья коллеги

Сотрудника британского колл-центра уволили с работы за то, что во время ночной смены он съел пачку печенья, принадлежавшего коллеге, пишет The Daily Mail.

Суд обязал 27-летнего Майкла Кэмпбелла возместить стоимость печенья (7 фунтов стерлингов) и оплатить судебные издержки (150 фунтов стерлингов), пишет Lenta.ru.

Как утверждает сам Кэмпбелл, он был уверен, что печенье было куплено начальником для всех сотрудников. Проголодавшись во время ночной смены, он взял печенье со стола отсутствовавшей коллеги и съел его. На следующий день владелица печенья обнаружила пропажу и сообщила о краже начальству. Сотрудники офисной службы безопасности просмотрели видеозапись с камер слежения и установили, что оно было съедено Кэмпбеллом.

В ходе судебного разбирательства хозяйка печенья заявила, что дело не столько в ущербе, понесенном ею из-за пропажи печенья, сколько в непозволительном вторжении в ее личное пространство. Адвокат Майкла Кэмпбелла выразил сожаление, что судебный процесс останется пятном на репутации его подзащитного, который никогда раньше не был уличен ни в чем противозаконном.