Брифинг для иностранных СМИ по ситуации на белорусско-литовской границе. Что больше всего интересовало журналистов?

Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистам предоставлены видеоматериалы, демонстрирующие факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы Госпогранкомитетом. Кроме того, им предоставлена возможность лично пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.

После разговора с госпитализированным беженцем журналисты обратились с просьбой побывать непосредственно на границе. Госпогранкомитетом было принято положительное решение. Ближайшим оказался участок ответственности Лидского пограничного отряда. Уже на месте журналисты смогли увидеть первые метры белорусской границы, посмотреть на технические средства охраны, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы.