Брестский областной суд вынес приговор генеральному директору и работникам частного предприятия "Медтехника"

Следствие велось два года. Предприниматели под видом новой, продавали белорусским больницам и поликлиникам морально устаревшую аппаратуру.

"Омоложение" медицинского оборудования. Такая противоправная хирургия довела до скамьи подсудимых сразу шестерых: директора предприятия, бывшего депутата райсовета и лучшего предпринимателя года – в одном лице, а также пятерых работников фирмы. Один из которых и сообщил о преступной группе правоохранительным органам. Как установило следствие, за рубежом предприниматели скупали устаревшую медицинскую технику, а потом "реанимировали" ее: подделывали документы. "Свежую" аппаратуру продать организациям здравоохранения было проще.

Свою теорию изобретатели называли "омолаживанием" медицинского оборудования. Брали технические паспорта и исправляли. Замазывали корректором дату и номер оборудования, сканировали и присваивали новую дату рождения, к примеру с 1996 года на 2000.

Суд приговорил генерального директора предприятия к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. К остальным Фемида оказалась немного благосклоннее. Кроме того, всем осужденным предстоит выплатить ущерб медицинским учреждениям. Обманным путем преступники заработали 300 миллионов рублей. С приговором подсудимые не согласны. И вину свою признали частично.

У разбитого корыта остались медицинские учреждения. Это оборудование для поликлиники три года назад стало настоящей отдушиной. Теперь непосильным грузом. Что с ним делать неизвестно. Всего фирма реализовала на территории Беларуси 315 изделий медицинской техники. Как нам стало известно в некоторых медицинских учреждениях "омоложенную" технику продолжают использовать и сегодня. Эти факты станут поводом для серьезного разбирательства.