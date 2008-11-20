Брестский энтузиаст собрал в своем офисе более 130 бюстов

Здесь соседствуют немецкий философ Энгельс и русский классик Пушкин. Соседями по площадке оказались и Сервантес с Есениным.

У Александра Грищука о коллекции – только теплые слова. Ведь на ее поиски ушло ни много, ни мало, а целых три года. Теперь у него на работе – более 130 бюстов политических и культурных деятелей. Львиная доля экспозиции посвящена вождю Пролетариата. Ведь именно с Ильича и началась охота за раритетами.

Так и получилось: Ленин сидя, стоя, в задумчивости. Ильич в зимней шапке – это уже эксклюзив. Безусловно, в советские времена приобрести бюсты не составляло труда. Другое дело сама работа. Чтобы запечатлеть образ вождя в гипсе, скульптору следовало пройти десятки инстанций. А вот о таком необычном соседстве в то время и вовсе не могло быть речи.

Как человек творческий, Александр Владимирович всегда мечтал собрать знаменитую литературную богему. Говорит – хоть бронзовые или гипсовые – все равно воодушевляют. Теперь здесь можно изучать даже генеалогию литературы: от Пушкина и Есенина до Горького и Чернышевского. А рядом романтичный Сервантес. Да, еще немного музыки: Чайковский и Шаляпин. Далее – космос и спорт.

Коллекция постоянно пополняется. Недавно появилась современная работа – бюст "Ефросиньи Полоцкой". Выставлять свои раритеты большой публике охотник за экспонатами пока не собирается. Показы проходят только в закрытом формате.