Брестские таможенники выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС гоночных аксессуаров

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

То, что в документах значится лишь часть товара, таможенники определили по сканограмме, полученной в результате осмотра транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Для досмотра транспортное средство направили в ведомственный пункт таможенного оформления, где и установили лишние 660 единиц гоночных аксессуаров. Их стоимость составила 435 тысяч рублей, а это порядка 97 тысяч белорусских рублей экономии на таможенных платежах. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Санкция предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Таможня подчеркивает: контроль остается усиленным, а любые попытки скрыть реальный объем и стоимость товаров приводят к ответственности.