Прямой эфир

Брестские спасатели выиграли международный грант более чем на 1 млн евро

11 декабря 2015 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брестские спасатели выиграли грант более чем на миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На участие в международном конкурсе было подано около 700  заявок из Беларуси, Польши, Украины и стран Прибалтики. Победа досталась брестчанам.

Они получили сразу 10 боевых и тыловых машин – автоцистерны, внедорожники и автомобиль для оказания экстренной медицинской помощи. Вся техника оснащена по самым высоким европейским стандартам.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС:
Если раньше автоцистерна на шасси автомобиля ЗИЛ или ГАЗ ёмкость цистерны была 2 тысячи 3 литров, 2,5 тысячи, то здесь – 10 тонн. То есть уже не нужно дополнительных источников водоснобжения. Потому что одного такого автомобиля практически достаточно для ликвидации среднего пожара, например, жилого дома или хозяйственной постройки.

Ян Хомчук, представитель Государственной пожарной службы Республики Польша:
С белорусскими коллегами мы сотрудничаем уже больше 10 лет. Все эти годы мы обмениваемся опытом. Например, мы учимся у вас профилактической работе с детьми и молодежью. И я хочу сказать, что служба МЧС Беларуси действительно надежная – все организовано на очень высоком уровне.

# общество # МЧС Беларуси # Константин Шершунович # Ян Хомчук

Другие новости рубрики

Все новости
Певец, лидер группы «Рондо» Александр Иванов в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
10 декабря 2015 18:29

Певец, лидер группы «Рондо» Александр Иванов в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

В Минске подвели итоги республиканского фестиваля иностранных студентов
10 декабря 2015 18:10

В Минске подвели итоги республиканского фестиваля иностранных студентов

«Я Минск»: билборды с портретами горожан от Мингорисполкома появились в Минске
10 декабря 2015 18:04

«Я Минск»: билборды с портретами горожан от Мингорисполкома появились в Минске