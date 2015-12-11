Брестские спасатели выиграли международный грант более чем на 1 млн евро

Новости Беларуси. Брестские спасатели выиграли грант более чем на миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участие в международном конкурсе было подано около 700 заявок из Беларуси, Польши, Украины и стран Прибалтики. Победа досталась брестчанам.

Они получили сразу 10 боевых и тыловых машин – автоцистерны, внедорожники и автомобиль для оказания экстренной медицинской помощи. Вся техника оснащена по самым высоким европейским стандартам.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС:

Если раньше автоцистерна на шасси автомобиля ЗИЛ или ГАЗ ёмкость цистерны была 2 тысячи 3 литров, 2,5 тысячи, то здесь – 10 тонн. То есть уже не нужно дополнительных источников водоснобжения. Потому что одного такого автомобиля практически достаточно для ликвидации среднего пожара, например, жилого дома или хозяйственной постройки.



Ян Хомчук, представитель Государственной пожарной службы Республики Польша:

С белорусскими коллегами мы сотрудничаем уже больше 10 лет. Все эти годы мы обмениваемся опытом. Например, мы учимся у вас профилактической работе с детьми и молодежью. И я хочу сказать, что служба МЧС Беларуси действительно надежная – все организовано на очень высоком уровне.