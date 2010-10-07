Брестские ловцы транспортных зайцев вооружились видеокамерами

Школьники ходят на занятия по дороге, которая не оборудована ни тротуаром, ни пешеходной дорожкой

Правила дорожного движения – первое, чему учат детей в этой школе. 60 учеников разных классов живут в соседней деревне. Кто не успевает на рейсовый автобус, добирается до дома пешком.