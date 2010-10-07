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Брестские ловцы транспортных зайцев вооружились видеокамерами

07 октября 2010 06:29
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После массового сокращения брестских кондукторов основная нагрузка по борьбе с безбилетниками легла на контролеров. Работники Гортранса зайцев не отпускают, требуют оплатить штраф либо записывают паспортные данные в случае отсутствия у безбилетного пассажира необходимой суммы, пишет «Р».

Александр Веремейчук, начальник контрольной службы ГУТП «Брестгор-транс»:
Часто нашим сотрудникам приходится выслушивать оскорбления, бывает, что оштрафованные и руки распускают. Чтобы этого избежать, в служебных автомобилях предприятия установлены видеокамеры.  

# общество

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