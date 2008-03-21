Брестские хирурги заменили сустав 100-летней пациентке

Хирурги заменили сустав 100-летней пациентке. Месяц назад из-за повреждения бедра долгожительница оказалась прикованной к кровати. Еще совсем недавно пожилой человек с такой травмой был обречен на постельный режим. Но пять лет назад белорусские медики начали делать операции по замене поврежденных суставов на протезы.



Другое дело возраст. Пациент, нуждающийся в такой операции, пережил революцию и две мировые войны. Для Беларуси этот случай поистине уникален. Врачи брестской больницы пошли на риск. И до сих пор не верят, операция прошла более чем успешно.



После операции уже на третий день больная встала с кровати и начала ходить. С таким задором, уверены врачи, их пациентка еще обязательно станцует. Сегодня Агафья Матвеевна с легкостью передвигается при помощи опоры. Говорит, что совсем скоро пойдет на своих двух. Не смотря на 100-летний возраст, она гладит белье, читает книги и готовит.



100-летнюю жительницу Бреста спешат поздравить с выздоровлением. Ко дню выписки специально приурочили и вручение паспорта. Как отмечает Агафья Матвеевна, секрета долголетия она точно не знает. Учитель по профессии всегда верила и продолжает верить в великую силу любви к людям, которая заставляет двигаться вперед. Пример тому - обыкновенный протез. Вернувший радость жизни 100-летнему юбиляру.