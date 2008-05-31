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Брестские хирурги провели уникальную операцию

31 мая 2008 16:48
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Это первый из белорусских регионов, где удалось устранить патологию пищевода без скальпеля. Такой метод позволяет пациенту менее болезненно переносить как само хирургическое вмешательство, так и реабилитационный период. Как утверждают специалисты, уже через пять дней он сможет вернуться к обычной жизни. До этого подобные операции проводились только в столице. С новым методом у брестских хирургов появилась возможность увеличить количество таких операций как минимум вдвое.
# общество

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