Брестские хирурги провели уникальную операцию

Это первый из белорусских регионов, где удалось устранить патологию пищевода без скальпеля. Такой метод позволяет пациенту менее болезненно переносить как само хирургическое вмешательство, так и реабилитационный период. Как утверждают специалисты, уже через пять дней он сможет вернуться к обычной жизни. До этого подобные операции проводились только в столице. С новым методом у брестских хирургов появилась возможность увеличить количество таких операций как минимум вдвое.