Брестские хирурги провели экстренную операцию и спасли жизнь

Пациент выжил после удара ножом в сердце. То, что 33-летний житель Бреста остался жив, скорее, можно назвать счастливой случайностью. Ведь травма, которую он получил, если говорить сухим медицинским языком, «не совместима с жизнью».

В 7.30 утра машина скорой помощи доставила в больницу пациента с ножом в груди. Состояние больного ухудшалось с каждой минутой. Врачи приняли решение об экстренной операции. Кто-то из пациентов успел снять поступившего на мобильный телефон. Будто точно зная: этот случай войдет в историю. Сложнейшая операция длилась полтора часа. По окончании ее хирурги в один голос скажут: «Родился в рубашке». Благодаря золотым рукам врачей 33-летний брестчанин выжил.

Лезвие ножа полностью вошло в грудь. Насквозь пронзило левое легкое и сердечную сумку, но сам жизненно важный орган не затронуло. Состояние необычного пациента врачи оценивают как крайне тяжелое. В бреду он постоянно просит достать нож. Правда, каким образом острый предмет оказался в груди мужчины – пока неясно. Говорят, что пациент любил выпить.

О случившемся в скорую помощь сообщили родственники больного. Суицид ли это, или ранения на фоне ссоры? На эти вопросы еще предстоит ответить следствию.