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Брестская трасса на особом контроле. У ГАИ

12 мая 2006 12:31
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Госавтоинспекция столичной области начинает массированную профилактическую отработку автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации, которая продлится с 12 по 21 мая. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома. Особое внимание будет уделено выявлению и задержанию угнанных транспортных средств. Не останутся без внимания сотрудников дорожно-патрульной службы и пешеходы-нарушители, особенно те, кто находится на проезжей части в нетрезвом состоянии.
В ГАИ подчеркнули, что мероприятия направлены не только на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, но и на воспитание у водителей и пешеходов уважительного отношения друг к другу, спокойного и вежливого поведения на дороге.
# общество

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