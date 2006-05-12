Брестская трасса на особом контроле. У ГАИ

Госавтоинспекция столичной области начинает массированную профилактическую отработку автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации, которая продлится с 12 по 21 мая. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома. Особое внимание будет уделено выявлению и задержанию угнанных транспортных средств. Не останутся без внимания сотрудников дорожно-патрульной службы и пешеходы-нарушители, особенно те, кто находится на проезжей части в нетрезвом состоянии.

В ГАИ подчеркнули, что мероприятия направлены не только на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, но и на воспитание у водителей и пешеходов уважительного отношения друг к другу, спокойного и вежливого поведения на дороге.