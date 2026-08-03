Брестская таможня пресекла крупную схему уклонения от таможенных платежей
Оперативники Брестской таможни пресекли противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. В ходе специальных мероприятий сотрудники таможни остановили грузовик под управлением водителя российской компании. В машине находилось 312 единиц различной иностранной техники на сумму более 420 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно товаросопроводительным документам, отправителем груза значилось белорусское юридическое лицо. Позже внимание оперативников привлек еще один автомобиль той же фирмы‑отправителя – в нем обнаружили дополнительно 219 единиц аналогичной техники стоимостью свыше 240 тысяч рублей.
Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
При проведении проверки установлено, что через таможенную границу техника ввозилась разными физическими лицами под видом товаров для личного пользования, а уже на территории Республики Беларусь аккумулировалась для вовлечения в незаконный торговый оборот. Сумма неуплаченных таможенных платежей по двум выявленным партиям составила почти 190 тысяч белорусских рублей.
Брестской таможней возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы