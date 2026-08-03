Брестская таможня пресекла крупную схему уклонения от таможенных платежей

Оперативники Брестской таможни пресекли противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. В ходе специальных мероприятий сотрудники таможни остановили грузовик под управлением водителя российской компании. В машине находилось 312 единиц различной иностранной техники на сумму более 420 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем груза значилось белорусское юридическое лицо. Позже внимание оперативников привлек еще один автомобиль той же фирмы‑отправителя – в нем обнаружили дополнительно 219 единиц аналогичной техники стоимостью свыше 240 тысяч рублей.