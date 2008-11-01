Брестская областная библиотека попыталась установить судьбы древних фамильных коллекций

Брестчанин Валерий Мороз раритетные материалы собирает уже больше 30 лет. Недавно коллекцию пополнил фолиант 1675 года. По этим старинным изданиям ученые по крупицам восстанавливают прошлое региона.
Окунутся в прошлое и разыскать собрания фамильных библиотек Радзивилов и Сапег решили брестские специалисты. Это первая попытка установить, местонахождение раритетов. Вот к примеру, история Беловежской пущи от 14 до 18 веков. А эту книгу - Брестскую библию — единственную в Беларуси в переизданном виде библиотекари и вовсе не выпускают из рук. Раритет чудом выменяли в Польше.
70 специалистов из России, Польши, Украины и Литвы собрались, поделиться находками. Уже доподлинно установлено - часть семейной библиотеки гетмана Великого Княжества Литовского Льва Сапеги сегодня хранится в Вильнюсском университете. А в Литовской академии наук отыскали издания Брестской типографии Радзивилов.
К сожалению, на этот раз полистать страницы раритетного издания так и не получилось. Никто из участников встречи не привез подлинника. Однако, брестские библиотекари, не теряют надежды, собрать литературное наследие хотя бы в электронном варианте.