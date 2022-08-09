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Брестская область планирует отметить «Дажынкі» 3 сентября

09 августа 2022 06:16
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Новости Беларуси. Брестская область отметит фестиваль тружеников села «Дажынкі-2022» 3 сентября. Праздник урожая регион встречает одним из первых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область планирует отметить «Дажынкі» 3 сентября-1

В лидерах аграрии Брестской области и по намолоту зерна. Накануне была преодолена отметка в миллион тонн. Всего юго-западный регион ожидает получить около 1,6 миллиона тонн с учетом кукурузы. Убрано почти 70 % площадей зерновых и зернобобовых. Выйти на прошлогодние темпы и даже превзойти их не помешал даже тот факт, что в жатву Брестская область включилась на полторы недели позже обычного. Проводить «Дажынкі» в агрогородках, поселках и небольших городах стало уже традицией. В этот раз к проведению фестиваля готовят городской поселок Телеханы Ивацевичского района.

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# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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