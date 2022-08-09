Брестская область планирует отметить «Дажынкі» 3 сентября

В лидерах аграрии Брестской области и по намолоту зерна. Накануне была преодолена отметка в миллион тонн. Всего юго-западный регион ожидает получить около 1,6 миллиона тонн с учетом кукурузы. Убрано почти 70 % площадей зерновых и зернобобовых. Выйти на прошлогодние темпы и даже превзойти их не помешал даже тот факт, что в жатву Брестская область включилась на полторы недели позже обычного. Проводить «Дажынкі» в агрогородках, поселках и небольших городах стало уже традицией. В этот раз к проведению фестиваля готовят городской поселок Телеханы Ивацевичского района.

Губернатор Брестской области: 20 хозяйств уже завершили уборочную, мы начинаем помогать друг другу. Подробности.