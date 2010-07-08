Брестская область начала уборочную страду

Не только вовремя собрать, но и качественно высушить зерно. В юго-западном регионе все зерносушильные комплексы готовы к работе в напряженном темпе.

В Брестской области планируют намолачивать до 70 тысяч тонн хлеба в сутки. На особом счету в регионе и такая стратегическая культура, как кукуруза. Здесь закупили отечественные семена, которые в итоге оказались еще более урожайными, чем французские.



У Николая Тарасевича сегодня трудовой юбилей. В СПК «Нарутовичи» это его тридцатая жатва. За десятки лет он остался верен традиции – быть в поле с самого утра. А вот что действительно изменилось так это сама техника. На его памяти еще первобытные СК-3. Тогда работать приходилось в прямом смысле под открытым небом. Сегодня он за штурвалом современного комбайна: компьютерная техника и полный комфорт. Джойстик вправо, влево, прямо. Основные параметры контролируют высокие технологии.

Устраивать застолья по случаю юбилея некогда – жатва в самом разгаре. Здесь каждая минута на счету. Да и полевой обед, чем непраздничный. Его тоже готовят с самого утра и с завидным размахом: котлеты, салаты, каша. Молодое поколение называет Николая Ивановича ветераном полей и старается перенимать опыт. То, что хлеб всему голова и к нему особое отношение – это усвоил каждый. Как и то, что комбайнер – это звучит гордо.

Начали уборку на Брестчине по традиции с озимого ячменя. Это зерно в юго-западном регионе собирают раньше других. В лидерах нынешнего года уже Березовский, Жабинковский и Кобринский районы. Здесь с полей увезли уже четверть ячменного урожая. Если не будет дождя, закрома окажутся увесистыми. С каждого гектара собирают по 35 центнеров.

Брестские аграрии сегодня перешагнули очередной рубеж. Намолочено 5 тысяч тонн зерна. Уже во всю жнут южные регионы. Потихоньку подтягиваются северные. Завершить эту жатву аграрии намерены в двухнедельный срок. Главное, чтобы небесная канцелярия не подвела.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.