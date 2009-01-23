Брестская милиция против граффити

В руки брестской милиции попал видеоотчет группы, исписывающей фасады и заборы. Теперь установить виновных - дело техники.

Еще вчера это был обыкновенный белый павильон. За ночь его раскрасили неизвестные. 5 литров растворителя понадобилась этой парикмахерской, чтобы стереть надписи на своих окнах. Почти каждую неделю правоохранители фиксируют такие нарушения. Поймать горе-художников сложно. Как правило, действуют ночью.

В руки правоохранителей попал целый ДВД-диск. Учебное пособие или отчет деятельности бомберов в Бресте. 50-минутный фильм о том, как неизвестная группа буквально изрешетила город своим творчеством. Диск продавался в магазине всего за 40 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Сыщики уже вышли на след молодежной группировки.

Нелегальная роспись фасадов приобретает масштабы эпидемии. Судя по данным, которыми располагает милиция, это команды. Они метят свои территории, как молодежные уличные банды в знаменитом Чикаго. Сергей, райтер со стажем. Еще в школьные годы попробовал себя в настенной живописи. И утверждает, истинным граффитистам так исписать здания не позволит честь.

Каплей, переполнившей чашу терпения городских властей, стала диверсия на отреставрированном участке улицы Советской, историческом центра Бреста. Просто закрасить надпись - нельзя. Со временем латка становится заметной. Необходимо обновлять как минимум весь этаж.

Коммунальщики даже установили вознаграждение за поимку ночных художников. В Брестском парке культуры и отдыха для желающих порисовать на стенах выделили специальные места. Задача - направить модное поветрие в цивилизованное русло.

