Брестская милиция отчиталась о бомжах в городе

В 2010 году в рамках совместной акции милиции с Центром гигиены и эпидемиологии помощь была оказана 354 бомжам. Медики проверили их на наличие венерических болезней и туберкулеза, представители Красного Креста оказали гуманитарную помощь - выдали каждому предметы гигиены и продукты питания, а священнослужители позаботились о моральной поддержке.

Владимир Шкутько, старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома майор милиции:

Личности 326 из них были установлены. Кстати, трое считались без вести пропавшими. Выявлены шесть неплательщиков алиментов. На лечение в кожвенерологический и туберкулезной диспансер направлены соответственно 32 и 48 человек. Раскрыты три преступления, совершенных бомжами, а также выявлены 17 малолетних бродяг и попрошаек. Подготовлены материалы на депортацию за пределы Беларуси пяти человек.

Журналисты газеты «Народная трибуна» имели возможность пообщаться с бездомными и выслушать несколько историй.

Александр, 52 года:

Обычная биография. Окончил среднюю школу, отслужил в армии, получил рабочую специальность. Работал крановщика на одном из брестских заводов. Потом создал семью, с женой родили двоих детей. Одним словом, все, как у людей.

В лихие 90-е не стало работы, стабильного заработка. Пришлось отправиться в «челноки», ездить за товаром в Китай, Турцию. Появились «бешеные» деньги, можно было поиграть. Потом торговый бизнес пришел в упадок и перестал приносить доход. Шесть лет назад за пьянство жена выставила из дома, сын и дочь знать меня не хотят. Вот с того времени и бомжей. Где-то потерял паспорт, поэтому и на работу устроиться не могу.Спасибо милиции за подобные мероприятия. В прошлом году у меня обнаружили таким образом туберкулез. Вовремя попал в больницу - вылечился.

Владимир, 64 года:

Пока сидел в тюрьме, родственники выписали из родительской квартиры и продали ее. У меня 32 года трудового стажа, паспорт есть. Регулярно получаю на почте пенсию, последний раз 508 тысяч рублей была. Мне ее хватает на несколько дней погулять. Поэтому деньги стараюсь отдавать своему другу, который не пьет, а потом беру у него по 20 тысяч в день. Иначе все собутыльники выманят. Хорошо бы на зиму квартиру снять, но и так на улице не останусь: знаю, где на вокзале можно ночь «переконтаваться».

