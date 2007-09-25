Брестская крепость как центр военно-патриотического воспитания

36 лет назад в городе над Бугом появился мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Работы по возведению оборонительных сооружений начались здесь еще в 19 веке. Позже цитадель стала памятником крепостной архитектуры. Саму крепость открыли в память о ее героической обороне в годы Великой Отечественной войны. За время существования мемориала Брестская крепость стала центром военно-патриотического воспитания.

Почетную вахту на Посту Памяти постоянно несут отряды школ и училищ города. Молодые солдаты Брестского гарнизона принимают здесь воинскую присягу, молодожены возлагают цветы, а студентам - первокурсникам вручают студенческие билеты.

