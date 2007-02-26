Брестская ГТС отметила вековой юбилей

Первая телефонная станция в городе над Бугом появилась в 1907 году, которая размещалась всего лишь в четырех комнатах.

Линии связи были воздушные, а в качестве центральной станции использовался ручной коммутатор. В первый брестский справочник вошли 180 номеров.

Первые телефоны появились естественно у руководства штаба армейских корпусов, воинских частей, в полицейском управлении и в городской думе. Это были и первые лица: владельцы лавок, мануфактур и другие граждане.

Вся история городской сети представлена в Брестском музее. Здесь бережно собраны представители телеграфного и телефонного оборудования прошлых веков.

В 1862 году люди впервые смогли обменяться информацией на расстоянии. Один из первых представителей телефонного оборудования так же находится в музее связи. Это аппарат Морзе. Без экскурсовода в таком количестве экспонатов нетрудно затеряться. На полке аккуратно разложены телефоны: ручные, полевые и современные модификации. У стен - огромные коммутаторы. Самый первый их представитель осуществлял связь ещё при помощи переключения штекеров. А вместо привычных гудков, в трубке тогда отвечал приятный женский голос. Работа телефонистки считалась одной из самых оплачиваемых и престижных.



Музей существует более 20 лет. В будущем планируется перевести его в новое здание - в более комфортные условия. Интерес к музею проявляет и поколение будущих специалистов, и сотрудники. А без истории, без традиций невозможно продолжение будущего.

Сегодня Брестская ГТС - это 120.000-номерной емкости. Практически каждая семья города имеет телефон. Подходит к завершению процесс модернизации сети. Практически все АТС - электронные.

"Стоим на пороге нового вида услуг. Мы будем строить в текущем году метро-интернет. Это предоставления в каждую квартиру, где есть телефон, до 50 программ телевидения", - директор Брестского филиала "Белтеком" Николай Белесов.

К 100-летнему юбилею выйдет в свет новый телефонный справочник города. Его объемы выросли по сравнению с первым в 600 раз.