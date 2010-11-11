Брест ждут большие перемены

Председатель горисполкома Александр Палышенков 5 ноября рассказал журналистам о преобразованиях, которые ждут Брест в ближайшие пять лет. Фрагменты выступления мэра Бреста приводит газета «Вечерний Брест».

Первое, чем мы займемся в Брестской крепости, это воссоздание моста через Буг, к Тересполю. Чтобы наши друзья из Польши могли прийти в гости к нам – посетить магазины, спортивные объекты и даже подлечиться. А мы бы имели возможность без очередей посещать их. Безусловно, почистим остров Пограничный. Предполагаем создать там музеи пограничной и таможенной служб, построить объекты туристической инфраструктуры, общественного питания. В планах и воссоздание нескольких исторических комплексов – монастырей бригиток (он существовал до 1946 года), бернардинцев и бернардинок. В них планируем разместить Дом бракосочетаний, музей города, гостиницы, кафе. Подчеркну, что архитекторам не придется выдумывать внешний вид зданий. Когда в 1830-х годах российский император Николай I принял решение снести весь старый город, он получил в свой адрес множество протестов. И в итоге поручил инженерам максимально использовать уже существующие здания. Все строения, которые предназначались для сноса или перестройки, были обмерены до сантиметра. И мы имеем эти чертежи. Поэтому будем восстанавливать с максимальной исторической точностью.

Но хотя Брестско-Тереспольский мост очень важен, необходимо строить и другие путепроводы. Для разгрузки центра города и более удобной связи заречной части Бреста с центром будет построен так называемый Западный объезд, от «Варшавского моста» на улицу Зубачева, затем на улицу Смирнова. Строительство на этом пути двух мостов (через Мухавец и железнодорожные пути в створе ул. Смирнова), мы надеемся, будет профинансировано Министерством транспорта и коммуникаций, реконструкцию улиц произведем за счет городского и областного бюджетов.

О дорожном покрытии

– За пять лет мы должны заасфальтировать все улицы. Сегодня это выглядит как мечта. Но – реальная. Убежден: если город будет иметь хороший бюджет, мы все будем нормально трудиться, то к концу 2015 года в Бресте улиц с песчаным и грунтовым покрытием не останется.

Начинаем реконструкцию улицы Янки Купалы. Уже сегодня производим расширение улицы Пионерской, чтобы убрать пробки, возникающие на перекрестке в связи с необходимостью делать правый поворот. Улица Я. Купалы требует больших капиталовложений – 60 миллиардов рублей. Но сложность не в этом, реконструкцию можно вести, закрыв часть проезжей части и оставив на время ремонта движение по двум полосам. Печально то, что эта улица возникла в 1960-х годах, во время строительства мощного промышленного узла. И под асфальтом нет так называемой подложки – в основание дороги сбрасывали строительный мусор. Поэтому все необходимо вывезти, завезти песок, утрамбовать его, параллельно переоборудовать сети водоснабжения, канализации и так далее. И только после этого класть новый асфальт.

О встречах с зарубежными партнерами

– Не предлагая ничего, ничего и не получишь. 3 ноября мы работали с литовскими бизнесменами. Они присмотрели участок земли за Свято-Воскресенской церковью. Теперь там действует временная парковка, если все получится, то литовцы построят на этом месте торгово-выставочный центр.

О развитии спортивной базы

– Работаем с немецким предпринимателем по строительству катка под открытым небом. Пока мы определили для него место между Дворцом водных видов спорта и Ледовым. Все за счет инвестора из Германии. Он вкладывает в проект полмиллиона евро. Мы с ним договорились, что если до конца года сработает даже с нулевой прибылью, то мы ему предоставим место под площадку для строительства закрытого катка возле ФОКа на «Востоке», там, где раньше стоял самолет. Летом можно будет кататься на роликах, зимой – на коньках. А ведь на «Востоке» живет около 90 тысяч человек – наверняка, проблем с посетителями не будет. Кардинально изменится и сам ФОК, поскольку он не отвечает современным требованиям. Есть предложение брестских архитекторов и не менее интересный проект их литовских коллег. По нему предусматривается строительство аквапарка, боулинга, бильярдного клуба, ресторана, центра адаптации инвалидов и многое другое. Причем вся реконструкция будет осуществлена без привлечения бюджетных средств, на деньги частных инвесторов.

Есть идея реконструировать школьные спортсооружения. Чтобы проводились не только уроки физкультуры, но и чтобы жители близрасположенных домов могли воспользоваться площадками. Пока в проекте три таких мини-спортивных центра: «Адамково» – «Речица» (гимназии №№ 3 и 5), «Вулька» (СШ № 14) и ул. Гоголя (возле здания, где располагается областное управление ЖКХ). Это пилотный проект, который будет иметь продолжение.

Об аэропорте

– Он есть, но сегодня работает не так, как необходимо. Президент поручил, чтобы через год осуществлялись регулярные международные авиарейсы. Убежден: это выполнимо. Строим гостиницы – в ближайших планах возведение отелей на улицах Краснознаменной, пересечении улиц Фомина-Гоголя, не заброшены проекты гостиниц фирм «Юнивест-М» (ул. Ленинградская) и гродненской «Спорттовары» (ул. Интернациональная), пятизвездочного отеля на Советской.

Мэр Бреста: Все наши просьбы были удовлетворены президентом