Брест затопило: на 28 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра

Новости Беларуси. 28 июня Брест проснулся от громкого ливня. За считанные минуты затопило центр и восточную часть города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лужи затормозили работу общественного транспорта. Сейчас ситуация нормализовалась. Впрочем, такое развитие событий синоптики предвидели еще накануне.

28 июня по западу страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра. Ну а 29 июня в Беларусь придет тропическая жара. Местами ожидается до 32 градусов. Спутниками этого дня также будут грозы, град и сильные ливни, сильный ветер.