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Брест встретил пассажиров «Поезда памяти» из Калингинграда

21 апреля 2010 11:33
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Участников патриотической акции ждут различные мероприятия, посвященные 65-летию Великой Победы.

Участники патриотической акции, приуроченной 65-й годовщине Великой Победы, познакомятся с городом над Бугом, посетят музеи и мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где состоится митинг. К Вечному огню возложат цветы.

Юрий Скрипкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы помогали партизанам во время Великой Отечественной войны.

Я полюбил белорусский народ от всей души, от всего сердца, потому что вся моя молодость — более 20 лет — прошла в Беларуси. Клянусь, что буду любить Беларусь до конца своих дней.

# общество

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