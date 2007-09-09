Брест во власти Мельпомены

В городе над Бугом проходит 12 Международный фестиваль "Белая Вежа".

Впервые форум открылся театрализованным шествием по главным улицам города. Фееричное шоу огня и красок вызвало бурю эмоций.

Мистерией "Сымон-музыка" по одноименной пьесе белорусского классика Якуба Коласа, открыл конкурсную программу белорусский Национальный академический театр имени Янки Купалы. Первенство не случайно. В этом году Беларусь отмечает 125 - летия со Дня рождения, великих классиков белорусской литературы, Якуба Коласа и Янки Купалы.

Всего же в течение 7 дней 40 коллективов, из 25 государств, представят на суд жюри и зрителя свои лучшие работы. Впервые в фестивале участвуют театралы из Дании, Люксембурга, Венесуэлы и Таджикистана.



