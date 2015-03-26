Брест: Школа – ровесница Великой Победы пригласила на юбилей своих выпускников

Новости Беларуси. Ровесница Великой Победы. Одна из старейших школ Бреста отмечает 70-летний юбилей. Первый звонок в ней прозвенел за восемь месяцев до победных залпов в Берлине. А первые ученики сели за парты в небольшом деревянном доме. Чем сегодня живет и гордится шестая школа Бреста, узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

До Победы оставалось еще долгих восемь месяцев, когда в небольшом деревянном здании зазвучали детские голоса. В нескольких классных комнатах с печным отоплением начался первый в истории шестой брестской школы учебный год. С годами постепенно уходила в прошлое послевоенная разруха. А в 1955 году школа отметила новоселье.

Любовь Скороход, выпускница 1957 года:

Мы эти метры от школы старой до школы новой шли гуськом и каждый что-то нес из приданого школы – кто-то глобус, кто-то карты, и так мы пришли в новое здание.

Валерий Котляревич за парту сел в 1956. Говорит, учеником был не самым прилежным, но школьные будни до сих пор вспоминает с удовольствием.

Валерий Котляревич, выпускник 1966 года:

Я вот тут сидел, вот так. И мне было так классно! У меня были еще темные очки. И я вот так сижу и сплю. А учительница думала, что я ее слушаю.

Годом позже свой выпускной вальс танцевала Валентина Протосевич. Но родную школу выпускница покинула ненадолго. Спустя 5 лет она вернулась в альма-матер, но только встала у доски. Сегодня она – ветеран педагогического труда и самый опытный педагог в школе.

Валентина Протасевич, выпускница 1967 года:

Мой классный руководитель в старших классах – Копцевич Евгения Петровна, которая очень много, наверное, дала мне. Ее манера вести уроки, как она преподавала нам математику. Наверное, это и определило мой дальнейший выбор. Я тоже закончила педагогический институт и работала с 1972 года учителем математики в этой школе.

Ученики сегодняшние о славных традициях и знаменитых выпускниках помнят и точно знают: они тоже смогут вписать в школьную летопись свои имена.

Татьяна Осовец, ученица СШ №6 Бреста:

Для меня выпускники – пример, потому что они своим поведением показывали, как нужно нам вести себя. Выпускники нашей школы очень часто, когда еще учились в школе, перед собой цели четкие. И много детей достигли этих целей.

Рассматривая старые фотографии на юбилейном торжестве, они будто вновь возвращаются в детство и каждый раз убеждаются: их школа действительно особенная.

Нина Коледа, директор СШ №6 Бреста:

По-моему, ни одна новая школа не может передать ту доброту, то тепло, которое излучают стены нашей школы. Эти стены впитали в себя их смех, их радости, их разочарования, возможно, первую влюбленность, первый страх перед экзаменами и, конечно, выпускной бал. Поэтому те ребята, которые приходя сюда учиться, впитывают эту энергетику доброты и тепла.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Шестая школа – уникальная школа, уникальна своей неповторимостью. Она небольшая, может быть даже одна из самых маленьких в Бресте, но она неповторима и своей архитектурой, и своими традициями. В этой школе есть душа. Поэтому она – теплая школа. Мы делаем все максимально, чтобы эти школы сохранить.

За 70 лет шастая брестская школа открыла двери в мир знаний почти для 30 тысяч мальчишек и девчонок. Ровесница Победы она, как и прежде, молода. Здесь уверены – главные победы их выпускников еще впереди.