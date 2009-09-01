Брест наводнили грузины

Они пытаются попасть в Евросоюз.

На железнодорожном вокзале — сотни смуглолицых пассажиров. Это грузины, стремящиеся попасть в Западную Европу. Они надеются добраться до польского городка Тересполя и пересесть там на поезда, идущие в Прагу, Берлин, Вену. Но сделать это удается лишь единицам. Без всяких комментариев и объяснений польские пограничники отправляют их обратно в Брест тем же поездом, несмотря на то, что у большинства путешественников есть паспорта, визы и сумма валюты, которую они обязаны иметь при пересечении границы.

По мнению самих грузин, в довольно сложную ситуацию они попали после того, как во время визита в Грузию президент Польши Лех Качинский пообещал мигрантам гостеприимный прием. Удачное обустройство первых беженцев, сумевших после этого проехать через Польшу к своим родственникам и знакомым в Германию, Австрию и другие страны Западной Европы, подняло миграционную волну. Справиться с ней польская администрация теперь не в состоянии. Всех, кто ранее приезжал в Тересполь, затем перевозили в специально созданный в близлежащем городе Бяла-Подляска центр для мигрантов. Время на оформление документов затягивалось, и в переполненном лагере дело доходило до беспорядков. Все это заставило польские власти поставить на границе в Тересполе перед нарастающим миграционным потоком жесткий заслон.

Двадцатипятилетний холостяк Рустам живет в Тбилиси. Свою страну решил покинуть из-за отсутствия работы и перспектив. С группой товарищей прилетел в Москву, а оттуда на поезде приехал в Брест. Из Тересполя его вернули сюда еще две недели назад. Живут молодые грузины в гостинице и через каждые три дня приходят в отделение милиции для продления разрешенного срока пребывания в Беларуси. Большую часть времени проводят на вокзале и в его окрестностях. Назад в Тбилиси, как признался Рустам, ни в коем случае возвращаться не собираются. Уж слишком много сил и средств было потрачено на то, чтобы получить визу и добраться до Бреста. Ведь Евросоюз теперь совсем рядом…

И только в выходные дни белорусские пограничники задержали 20 граждан Грузии, которые пытались попасть в страны ЕС в обход пунктов пропуска, пишет «Рэспублiка».