Брест на несколько дней стал столицей спорта мирового масштаба

Сегодня вечером в областном центре торжественно открывается чемпионат мира по академической гребле.

В город над Бугом прибыли более 1300 молодых спортсменов из 55 стран мира. Приветствие участникам и гостям чемпионата мира направил Александр Лукашенко.

Возможность проведения соревнований международного уровня Брест получил несколько лет назад благодаря полной реконструкции гребного канала. В 2005-2006 годах она была произведена по поручению главы государства, и сейчас сооружение считается одним из лучших в Европе.

Зупан Джанец, участник соревнований (Словения):

У вас хорошая гребная база. Я оцениваю её по всем требованиям гребного спорта и, если сравнивать по условиям с другими гребными базами, – ваша заметно выигрывает.

Федерико Стодене, участник соревнований (Италия):

Приехав в этом году, я увидел здесь куда больше гостей и участников, чем в прошлом. Со многими уже познакомились. Я думаю, победить будет непросто!