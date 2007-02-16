Бразилия танцует самбо!

В Бразилии стартует главное культурное событие года - знаменитый карнавал. Традиционно ему предшествует шутовская процессия по улицам Рио-де-Жанейро, во время которой Король Момо - один из самых тучных жителей Рио - восседает на троне. 16 февраля карнавальный день будет полностью посвящен детям. 30 тысяч юных участников из 16 детских школ самбы продемонстрируют зрителям свое мастерство. А в субботу их сменят тысяча 800 представителей старшего поколения из школы "Возрастной цветочек", большинству участников которой за 60 лет. Апофеозом карнавала станет конкурс 14 лучших, по итогам прошлого года, школ самбы, составляющих так называемую "высшую лигу". Он пройдет в воскресенье.