Браун безрезультатно 45 минут вымаливал прощение у британки, которую он назвал «узколобой»

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в течение 45 минут безуспешно пытался вымолить прощение у 65-летней британской избирательницы Джиллиан Даффи, которую в минувшую среду назвал «узколобой женщиной».

В опубликованном сегодня интервью британской газете «Mail on Sunday» Даффи рассказала, что, приехав к ней в тот же день домой, Браун пытался добиться ее прощения и приглашал посетить его официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Но, как заявила Даффи, она несколько раз решительно отвергла мольбы премьера выйти на лужайку перед ее домом, чтобы вместе попозировать перед собравшимися репортерами.

Напомним, чудовищную оплошность Браун допустил во время избирательной поездки в пригород Манчестера 28 апреля. Пообщавшись с местными избирателями, он уже шел к машине, когда к нему подвели еще одну избирательницу, Джиллиан Даффи. Та задала несколько вопросов – не вполне удобных для премьера – но он на них ответил.

Эта встреча, возможно, не привлекла бы к себе никакого внимания, если бы Браун, сев в автомобиль, не позволил себе несколько раздраженных высказываний, в том числе и в адрес Даффи. Беседа транслировалась британским телеканалом Sky News в прямом эфире, а последние реплики Брауна – уже в автомобиле – попали в эфир, так как его радиомикрофон остался включенным.

Это не только стоило Брауну проигрыша в заключительном туре теледебатов между лидерами ведущих политических партий страны, но и, как полагают аналитики, обернется провалом на предстоящих 6 мая в Великобритании всеобщих парламентских выборах.

– Мне вас жаль Гордон, поскольку Вам предстоит потерять больше, чем мне, – заявила Даффи в интервью «Mail on Sunday». – Я очень сожалею о том, что произошло, но в проигравших окажетесь Вы, а не я.



Даффи рассказа, что во время визита к ней Браун растерянно пытался найти хоть какие-то слова для примирения. В частности, он спросил, есть ли у нее семья, хотя менее часа назад – в публичной беседе перед телекамерами – он говорил с ней о ее внуках.

Он также задал вопрос, встречалась ли она с его супругой, хотя в той поездке в Большой Манчестер он был без нее. Но, похоже, более всего Даффи возмутило то, что вместо соответствующего ее возрасту обращение «леди», Браун назвал ее просто «женщиной», как некое существо, принадлежащее женскому полу. Все это, вместе взятое, убедило Даффи в неискренности Брауна, пишет NEWSru.com.

– Он улыбался, когда публично говорил со мной, а в голове у него было совсем другое, – сказала она. – О чем еще он думает, когда улыбается? Если вы отправляетесь на встречу с людьми, у вас должны быть ответы на их вопросы, не так ли? Вы ведь делаете это не только для того, чтобы просто пожать им руки и сказать им, что они молодцы. Все, что я сделала, это задала вопросы. Что, это делает меня «узколобой»?