Братская могила русских солдат появилась под Гродно

Братская могила солдат, погибших при обороне Гродно в феврале 1915 года, появилась неподалеку от деревни Ратичи Гродненского района. Здесь в торжественной обстановке перезахоронены останки 275 воинов 20-го армейского корпуса 10-й русской армии.

Найти останки солдат, «зарытых в шар земной» в годы Первой мировой войны, помогли исторические свидетельства и передаваемые из поколения в поколение воспоминания очевидцев — местных жителей. Начиная с июня этого года раскопки вели военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона. К сожалению, поименно установить погибших не удалось. Имеются лишь найденные в архивах списки состава батальона.

На месте гибели воинов ранее установлен памятный знак. Заведующий отделом идеологической работы Гродненского райисполкома Тадеуш Чернущик пояснил, что шефство над памятным местом взяли на себя местный СПК «Нива» и Ратичская средняя школа. В следующем году здесь планируют возвести мемориальный комплекс. Братская могила расположена в лесах вблизи Августовского канала и может стать местом посещения туристов, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».