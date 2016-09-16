Брать или не брать: что делать с найденными на улице вещами и готовы ли минчане вернуть 1000 долларов?

Народная мудрость гласит: «Глупый огорчается от каждой потери, а умный не всякой находке рад». Героиня этого сюжета, найдя кошелек, в первые мгновения поддалась искушению. Потом задумалась и поступила так, как велела совесть. Студентка БГУ Вероника Жосан к подаркам судьбы относится философски: «Бог дал, Бог и взял. Баланс вселенской справедливости обязательно будет сохранён, и никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь», – такова жизненная позиция девушки. Недавно, возвращаясь из университета, Вероника столкнулась с приятной находкой. Вероника Жосан:

Была у меня такая ситуация: прогуливалась я по набережной и увидела кошелёк. Открыла, а там и денег много, и карточки. Думаю: вот мне счастье привалило!

Почти гамлетовское перепутье – «брать или не брать» – терзало совесть Вероники на протяжении следующих нескольких дней. Вероника Жосан:

Уже наметила какие-то покупки, а потом мне сказали, что меня за это могут и посадить. Вот я и подумала: стоит ли брать или не стоит. И, вообще: могут ли меня привлечь к уголовной ответственности? И, действительно, многие счастливчики, нашедшие чужую вещь, колеблются только перед нравственной стороной вопроса. А между тем, присвоение чужого имущества, даже кем-то утерянного, наказуемо законом – вплоть до уголовной ответственности. Марина Авсянникова, адвокат:

Действительно, ответственность есть: есть и административная, и уголовная. Уголовная ответственность наступает, когда человек присвоил найденную вещь, и ценность этой вещи – особо крупный размер. С точки зрения закона, это в 1000 и более раз превышающий размер базовой величины на день находки. Поэтому, прежде чем присвоить себе какую-то вещь, хозяин которой неизвестен, наверное, стоит подумать, стоит ли вам иметь какие-то проблемы в будущем.

Для того, чтобы ненароком не попасть под статьи 228 и 229 Гражданского кодекса, найденную вещь придётся отнести в милицию, либо разыскать владельца, если это возможно. Строго говоря, у счастливчика есть и легальный шанс завладеть находкой. Для этого потерянную вещь, либо сумму денег нужно зарегистрировать в милиции или в администрации района и… ждать. Если через полгода хозяин вещи не объявится, находка по праву станет вашей. И ещё раз напомним об ответственности, если вы вдруг найдёте и решите присвоить себе, скажем, золотую статую или приличный автомобиль. Такое искушение грозит тюремным сроком. Марина Авсянникова, адвокат:

Конечно, стоит отметить, что на практике встречаются крайне редко эти статьи и для кого-то окажутся неожиданностью, потому что чаще всего, конечно, такие действия, когда человек – обронили вещь и он её нашёл, либо сумка, оставленная в магазине, и её взяли и унесли с собой, чаще всего расценивается как хищение. И надо очень постараться такому «счастливчику», чтобы доказать, что он имел не умысел на хищение, а посчитал, что собственника он не установит и эту сумку нёс в милицию, а его по пути задержали. Чаще всего вещи теряют связь с хозяином в публичных местах: транспорт, давка в толпе людей, вокзалы и популярные точки общественного питания.

Чтобы узнать об уровне рассеянности голодных минчан, мы приехали в одно из самых популярных кафе столицы. Маэстро кухни и национальный колорит интерьера обеспечивают высокий спрос на драники и пирожные. Здесь обедает до 700 человек ежедневно. Как ни странно, личные вещи у гостей пропадают крайне редко. Елена Данасевич, заведующая кафе:

За время с открытия, 20 января было открытие, было потеряно, может, 3 мобильных телефона, но люди возвращались минут через 30. Кошельки теряли, но тоже приходили в этот же день, плейеры. А так, больше ничего. Крупных потерь не было. То есть, в этот же день всё находилось. Но ещё, за всё время нашей работы, не было таких случаев, чтобы кто-то что-то где-то забрал или украл, или достал что-то из рюкзака – таких инцидентов не было.

Но наиболее уязвимым для потерь и краж человек становится в толпе. Кира Карлович:

Через главную транспортную артерию столицы, минский метрополитен, ежедневно проходят тысячи людей. Наверняка многие из пассажиров теряют здесь личные вещи. Что это за находки и часто ли за ними возвращаются, узнаем у сотрудников метро. Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»: Я скажу так, что в последнее время наши пассажиры стали гораздо более внимательными к своим вещам, и таких случаев забывчивости крупногабаритных вещей становится всё реже. Конечно, наверное, случаются такие случаи, когда люди забывают в вагонах метро какие-то мелкие вещи. В основном это случается в непогоду (зонтики) или зимой, когда забывают шарфы, перчатки, пакеты или что-то такое, что не представляет опасности для организации перевозочного процесса.

Как ни странно, у минского метрополитена даже отпала необходимость содержать специальную комнату находок – настолько их, оказывается, мало. Потерянные вещи хранятся у дежурных по станции от 3 до 6 дней, а затем передаются в милицию. Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Дело в том, что в конце каждого маршрута поезда проверяются нашими сотрудниками на предмет забытых или оставленных, или ещё каких-то бесхозных предметов, поэтому вполне вероятно, может быть, Ваша потеряшка и обнаружена нами. Если пассажир потерял такую вещь, которую возможно идентифицировать (мобильные телефоны и ноутбуки, которые приезжают на конечную станцию, или папка с документами), то тут гораздо проще: можете быть уверены, что она никуда не пропадёт, потому что по таким вещам можно идентифицировать владельца и надеемся, что в конце концов вещь вернётся к хозяину.

Честность – вежливость королей. А как быть с простым народом? Съёмочная группа «Добро пожаловаться» вышла в люди, чтобы узнать, как простой минчанин поступил бы с неожиданной находкой. Скажем, в 1000 долларов. Только честно? Минчане:

Мне кажется, в такой ситуации стоило бы обратиться к сотрудникам метрополитена, либо к милиции, потому что нужно быть нравственным человеком и такой поступок был бы адекватным. Нужно представлять себя на месте человека, который потерял эту сумму денег. Может, это бедный студент, который копил эту сумму очень долго Я работал как-то в гипермаркете в охране, и мы нашли в тележке барсетку. Там была даже не 1000, там было намного больше. Мы отнесли наверх, начальнику охраны, и мужчина вернулся, и забрал их. И отблагодарил нас, кстати, тоже неплохо Я знаю, что в такой ситуации я сама бывала не раз, поэтому понимаю, как тяжело это всё переживается, поэтому всегда возвращала. А если бы нашли что-то очень ценное, 1000 долларов, что бы Вы делали? Не знаю, не знаю. Сейчас мне трудно об этом сказать, потому что у нас ситуация нелёгкая. Так что, всё может быть, всё может быть. Одеяло надо тянуть на себя. Так что, нашёл бы крупную сумму денег – я бы уже не черепахой по земле ползал, а вольной птицей по небу летал, да так, что дай Бог, чтоб они мне встретились на жизненном пути.