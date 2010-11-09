Ботанический сад в этом сезоне не закроется на зиму

Раньше уже с 1 ноября сад закрывали до весны.

Елена Сакуренко, заведующая информационно-просветительским сектором Ботанического сада НАН Беларуси:

Раньше у нас было много обращений граждан: почему мы закрываемся на зимний период? В этом году решили, что ботанический сад будет открыт до 31 марта 2011 года.

В морозы для посетителей организуют тропики: будут работать две оранжереи экзотических растений. Кроме того, минчане смогут порадовать себя лыжными прогулками с обзорной экскурсией по ладшафту. Правда, спортивный инвентарь придется прихватить с собой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».