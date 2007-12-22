Борьба с торговлей людьми продолжается

В Минске перекрыт канал поставки белорусских девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации. На улице Сурганова задержан ранее судимый 25-летний гражданин Литвы. Спецоперацию правоохранители провели при попытке организации вывоза двух 28-летних жительниц столицы в Германию. В ходе первоначального осмотра у задержанного были обнаружены таблетки психотропного вещества. Предполагается, что он намеревался в дальнейшем наладить сбыт этого наркотика в Беларуси. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.