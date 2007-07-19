Борьба с работорговлей - задача международная

Беларусь готова поделиться опытом противодействия торговле людьми и развивать международное сотрудничестве в этой сфере.

Об этом заявил Президент на открытии специализированного Международного учебного центра подготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь находится на перекрестке миграционных потоков, приходится защищать не только свою территорию, но и другие государства, в первую очередь, Западной Европы, что ложится тяжелым бременем на нашу страну и ее бюджет.

Правительство Беларуси продемонстрировало политическую волю и решимость в борьбе с торговлей людьми и достигло значительных результатов в этой области. Об этом заявил гендиректор Международной организации по миграции Брунсон МакКинли 19 июля в Минске на церемонии открытия Международного учебного центра.

Центр будет работать на базе Академии МВД. Здесь смогут совершенствовать свои знания специалисты из стран СНГ, Центральной, Западной и Юго-Восточной Европы, государств Персидского залива и многих других.

Открытие такого центра именно в Минске не случайно. Беларусь - лидер на постсоветском пространстве в деле противодействия торговле людьми. Это давно признало мировое сообщество. Теперь за уникальным опытом в белорусскую столицу будут приезжать специалисты со всей планеты.

Руководитель Международной организации по миграции Брансон МакКинли не раз говорил о роли нашей республики в борьбе с работорговлей. Только в прошлом году Беларусь перекрыла более сотни каналов незаконного вывоза граждан в 17 стран мира.

Впервые о создании учебного центра в Минске заговорили осенью прошлого года. Аргументы более чем убедительны - удобное географическое положение, экономическая и политическая стабильность, отсутствие межнациональных конфликтов. Но главное наша республика преуспела в борьбе с мировым злом. О противодействии торговле людьми Беларусь не раз заявляла с высоких мировых трибун.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси поделиться опытом и развивать международное сотрудничестве в сфере противодействия торговле людьми и незаконной миграции.

Беларусь находится в центре Европы, а это перекресток миграционных потоков. Сегодня страна защищает не только свою территорию от нелегальных мигрантов, но и другие государства. Позиция нашей республики неизменна. Все должны объединить свои усилия в борьбе с одним из самых доходных видов преступного бизнеса.

Учебный центр в Минске уникальный в своем роде. В перспективе он объединит ведущих специалистов. Беларуси есть что показать и рассказать зарубежным партнерам.

Изучение и распространение передового опыта и лучших практических наработок - вот основная цель Международного учебного центра. Здесь будут проходить подготовку и повышать квалификацию специалисты в сфере миграции со всего мира.