Борьба с наркоманией как приоритет внешней и внутренней политики

Сегодня в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси, Голландии, Англии и других европейских стран обсуждали проблемы незаконного оборота наркотиков. Место проведения форума не случайно. Беларусь сегодня для европейских стран - фактически кордон на пути наркотрафика. Эти преступления в мире занимают второе место по доходности после торговли оружием. И противостоять наркоторговле в одиночку не способно ни одно государство. Белорусы заинтересованы в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами. Ежегодно в нашей стране возбуждается около трех тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками.