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Борьба с наркоманией как приоритет внешней и внутренней политики

19 февраля 2008 11:54
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Сегодня в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси, Голландии, Англии и других европейских стран обсуждали проблемы незаконного оборота наркотиков. Место проведения форума не случайно. Беларусь сегодня для европейских стран - фактически кордон на пути наркотрафика. Эти преступления в мире занимают второе место по доходности после торговли оружием. И противостоять наркоторговле в одиночку не способно ни одно государство. Белорусы заинтересованы в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами. Ежегодно в нашей стране возбуждается около трех тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками.
# общество

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