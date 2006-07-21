Борьба с коррупцией продолжится

В первой половине этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, почти на треть сократилось количество коррупционных преступлений. За взяточничество к уголовной ответственности за шесть месяцев привлечено 178 человек, а за злоупотребление властью или служебными полномочиями - 92.

Сейчас в Верховный суд передано уголовное дело в отношении руководства <Нафтана>, сообщил на пресс-конференции генпрокурор Беларуси Петр Миклашевич. Сторона обвинителя намерена требовать сурового наказания, подчеркнул генеральный прокурор. Он пояснил, что ущерб, нанесенный государству руководством "Нафтана, составляет 3 миллиона 743 тысячи долларов.

В Верховном суде и уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника управления по борьбе с экономической преступностью МВД Беларуси Ивана Клименкова. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более 200 тысяч долларов США.

По мнению жителей Беларуси, коррупция наиболее распространена в сфере органов управления и в здравоохранении, далее правоохранительные и контролирующие органы и система образования. Не редки случаи коррупции и при выделении земельных участков.