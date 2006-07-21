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Борьба с коррупцией продолжится

21 июля 2006 13:34
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В первой половине этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, почти на треть сократилось количество коррупционных преступлений. За взяточничество к уголовной ответственности за шесть месяцев привлечено 178 человек, а за злоупотребление властью или служебными полномочиями - 92.

Сейчас в Верховный  суд  передано уголовное дело в  отношении руководства <Нафтана>, сообщил на пресс-конференции генпрокурор Беларуси Петр Миклашевич. Сторона обвинителя намерена требовать  сурового  наказания,  подчеркнул генеральный прокурор. Он  пояснил, что ущерб, нанесенный государству руководством "Нафтана,  составляет 3 миллиона 743 тысячи  долларов.
В Верховном суде и уголовное дело в  отношении бывшего  первого  заместителя начальника управления по борьбе  с экономической преступностью МВД  Беларуси Ивана  Клименкова. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более 200 тысяч долларов США.

По мнению жителей Беларуси, коррупция наиболее распространена в сфере органов управления и в здравоохранении,  далее  правоохранительные и контролирующие органы и система образования. Не редки случаи коррупции и при выделении земельных участков.

# общество

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