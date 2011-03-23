Бомбардировка Ливии вынудила покинуть страну более 320 тысяч человек

Боевая авиация сил коалиции наносит новые удары по Ливии. Коалиционные силы заявляют, что бомбят исключительно объекты ПВО. Но очевидцы говорят, что ракеты падают и на жилые кварталы. Число погибших растет.

Спасаясь от налетов, ливийцы тысячами бегут из столицы и крупных городов. С начала военного конфликта страну покинули более 320 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Против военной агрессии со стороны сил коалиции ежедневно протестуют тысячи людей во многих странах мира.

О том, что участники операции в Ливии вышли за рамки полномочий, предоставленных им резолюцией ООН, заявило, в частности, руководство Лиги арабских государств.