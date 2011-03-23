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Бомбардировка Ливии вынудила покинуть страну более 320 тысяч человек

23 марта 2011 14:57
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Боевая авиация сил коалиции наносит новые удары по Ливии. Коалиционные силы заявляют, что бомбят исключительно объекты ПВО. Но очевидцы говорят, что ракеты падают и на жилые кварталы. Число погибших растет.

Спасаясь от налетов, ливийцы тысячами бегут из столицы и крупных городов. С начала военного конфликта страну покинули более 320 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Против военной агрессии со стороны сил коалиции ежедневно протестуют тысячи людей во многих странах мира.

О том, что участники операции в Ливии вышли за рамки полномочий, предоставленных им резолюцией ООН, заявило, в частности, руководство Лиги арабских государств.

# общество

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