Прямой эфир

Большой воды не будет

20 февраля 2008 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По мнению специалистов, паводок ожидается ниже средних многолетних значений. Обильных осадков этой зимой не выпадало, снежный покров на полях тоже невелик. Разрушение ледяного покрова на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа ожидается во второй половине марта. Пойменные земли будут практически повсеместно залиты водой.

На особом контроле останутся населенные пункты бассейна Припяти и в районе города Борисова. На других реках ситуация ожидается более стабильной. В настоящее время на большинстве рек страны наблюдается ледостав с полыньями.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 февраля 2008 08:35

Белорусов ожидает романтическая ночь

19 февраля 2008 18:33

Размер трудовых пенсий в республике увеличен в среднем почти на 6%

19 февраля 2008 18:32

Необычный эксперимент в Витебске