Большой воды не будет

По мнению специалистов, паводок ожидается ниже средних многолетних значений. Обильных осадков этой зимой не выпадало, снежный покров на полях тоже невелик. Разрушение ледяного покрова на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа ожидается во второй половине марта. Пойменные земли будут практически повсеместно залиты водой.



На особом контроле останутся населенные пункты бассейна Припяти и в районе города Борисова. На других реках ситуация ожидается более стабильной. В настоящее время на большинстве рек страны наблюдается ледостав с полыньями.