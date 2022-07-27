Большой праздничный концерт и Божественная литургия. Какие события ожидают Заславль 28 июля?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются торжества в честь 1030-летия православия на белорусских землях. Уже завтра, 28 июля, в Заславле состоится одно из ключевых событий.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершит Божественную литургию на территории кафедрального собора Преображения Господня. Кроме того, для посетителей будет работать выставка-ярмарка, где представят изделия монастырских мастерских, выпечку и мед. А маленькие гости смогут заглянуть в детскую гостиную, посмотреть кукольные спектакли театра «Батлейка», поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам. Всех желающих также приглашают отправиться на экскурсии по историческим местам города. Вечером состоится большой праздничный концерт с участием известных коллективов и артистов.