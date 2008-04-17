Большинство обращений в службу "одно окно" касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства

Только за прошлый год расчетно-кассовые центры столицы выдали более 2 миллионов справок. При чем сделали это в сжатые сроки, благодаря налаженному электронному документообороту.

Татьяна Ивановна по долгу службы в налоговую Ленинского района наведывается часто. Раньше за заветной справкой приходилось отстоять не одну очередь и постучать не в одну дверь, теперь все вопросы решаются в одном окне.

В коридорах налоговой после появления "одного окна" очередей поубавилось. И у налоговиков стало меньше головной боли и больше времени - чтобы заниматься прямыми обязанностями.

Более 2 миллионов справок выдали в прошлом году в расчетно-кассовых центрах столицы. В целом 2/3 обращений в службу одного окна касаются жилищных вопросов. Большую часть вопросов можно решить в течение одного дня благодаря электронному документообороту и оперативному обмену информацией между службами. Преимущества такой системы налицо - в прошлом году до Кадастрового агенства "не дошли" 10 тысяч минчан - свои вопросы они смогли разрешить ещё при обращении к нотариусу.

Каждый год здесь выдают свыше 200 тысяч водительских удостоверений и регистрируют более полумиллиона транспортных средств. Управление ГАИ в 2007 увеличило число пунктов регистрации и максимально сократило время оформление. Теперь для получения номерного знака автомобилист должен заполнить всего один бланк и обратиться только в одно окно.

Систему "одного окна", когда заявитель получает необходимые документы в максимально сжатый срок, планируют перенять и в некоторых других европейских странах. Поскольку бюрократия не имеет национальной принадлежности, а белорусский опыт оказался весьма удачным.

