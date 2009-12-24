Большинство магистралей и минских улиц превратились в каток

Всю ночь техника посыпала трассы противогололедной смесью. И утром обстановка на главных дорогах была не такой сложной, как накануне вечером.

В минувшую среду на дорогах республики произошло около 350 ДТП. 23 человека пострадали.

Несколько десятков аварий зафиксировано сегодня на минской кольцевой. Утром здесь столкнулись 32 автомобиля. На трассе образовалась большая пробка. Сразу три аварии сегодня утром на улице Ангарской. В результате образовался большой затор. Пробка выросла и на кольцевой в районе Уручья. Здесь тоже столкнулись машины.

ГАИ просит водителей в сложных погодных условиях снижать скорость, не идти на обгон, осторожно подъезжать к переходам и остановкам общественного транспорта. Тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок.

Гораздо труднее пешеходам. Скользких дорожек оказалось намного больше, чем посыпанных песком. Медики сообщили о десятках травмированных. Только в Минске за минувшие сутки 41 пострадавший – самое большое количество с начала декабря. Пик обращений был с 6 до 9 вечера – время, когда люди возвращались с работы. В основном диагнозы – переломы плеча, предплечья и кисти. При этом случаев переохлаждений и отморожений зафиксировано не было.

Галина Капанец, рабочий УП «Минскзеленстрой»:

– Рабочий день у нас начинается в 7 утра, в 6.30 мы у же были здесь и начали все подсыпать. Это первый более опасный день этой зимой, после вчерашнего дождя мороз подхватил все. Конечно, стараемся посыпать вовремя.

В настоящий момент уборка улиц продолжается. Дорожная техника расчищает трассы и посыпает их песчано-соленой смесью.