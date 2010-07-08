Большие трудности малого бизнеса в Минской области

Малый бизнес и немало условностей. В Минской области все больше потенциальных предпринимателей воплощают свои идеи в жизнь. Однако быстро открыть свое дело удается не всегда. Порой сложности возникают из-за бумажной волокиты и элементарных формальностей.

Еще один пример больших трудностей малого бизнеса. Здание выкупил, ремонт сделал, готово и оборудование, а идея производства корзин для фруктов до сих пор в дальнем ящике для писем у местной власти. Превратить бывшую баню в мини-цех оказалось непросто. Почти три года Петр Александрович не расстается с чемоданом документов.

За это время в неприметное здание под Минском вложено около сотни миллионов рублей. А значит и в такие ценные для поселка рабочие места. Но юридически оформить 300 квадратных метров как производственные – сегодня из разряда фантастики. Оказывается, чтобы сделать обычную корзинку из натурального дерева, нужны космические условия.

Петр Свирщ, директор частного унитарного предприятия:

– Придать архитектурную выразительность фасадам здания? Это же не театр и не гостиница, я считаю.

Согласовать со спасателями, санстанцией, составить генплан – хорошая разминка перед началом основной работы. А пока белорусский бизнесмен бегал с бумажками, импортеры успели сделать деньги.

Петр Свирщ:

– Первоначально здесь собирались делать скрепки. Пока делали ремонт, китайцы завалили этими скрепками. Дешевле, чем наша жлобинская проволока.

Экстренно перешли со скрепок на корзинки. А света в конце коридора местного исполкома Петр Александрович так и не увидел. Пришлось в компании председателя идти к региональным властям. Здесь судьбу бывшей бани решили за десять минут.

Федор Короленя, председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

– Проектной документации нет. Все объяснили: надо согласовать с санстанцией, МЧС, и все, тогда – пожалуйста, работайте.

В результате новое дело предприниматель увидел в обозримом будущем. Прогнозные два года оформлений прямым поручением сократили до двух дней. А значит, через две недели можно запускать производство.

Случай не единичный. Таких открытых вопросов и закрытых дверей еще хватает. И, как показала практика, решаются они на словах на годы быстрее, чем на бумаге.