Большие споры вокруг маленького рынка в микрорайоне Шабаны

Возвести новый объект торговли, где будут и места для сезонной торговли – именно за них так ратуют местные жители – намерены уже в этом году. Продавцы предстоящему переезду оказались не рады.

Этот небольшой рынок в центре микрорайона стал причиной большого раздора. В начале 90-х его построили из подручных материалов. Как временную альтернативу постоянным торговым местам в будущем. Жители Шабанов привыкли. О том, что вечно базару здесь не быть – забыли. Хоть и нет комфортных условий, зато близко, удобно, недорого.

Покупатель:

– Зимой здесь, конечно, продавцам и покупателям холодно, но для того, чтобы снести рынок, должна быть альтернатива – теплое помещение. Людям здесь удобно покупать.

Геннадий Сенник, продавец:

– Лучшие условия нужны для нашего рынка, но так как у администрации пока что нет возможностей быстро построить, мы согласны работать здесь до постройки нового рынка.

Разговоры вокруг спорного рынка разбудили спальный микрорайон. Мнения, как это часто бывает, разделились: появились и сторонники сноса, и противники. Но местные власти говорят, что не собираются стирать торговые места с лица земли. А просто старые превратить в новые.

Александр Доменикан, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

– Взамен этого рынка в 2010 году на территории микрорайона Шабаны мы собираемся построить новый объект торговли, который будет собой представлять торговые ряды и павильоны.

Местным предпринимателям предложили переехать с «насиженного» места по новым адресам. Согласились не все. А новый объект торговли от этого – на расстоянии в 500 метров – начнут возводить уже в нынешнем году. Там планируются и места сезонных продаж. За них так держатся местные продавцы. Многие торгуют овощами и фруктами с личных подворий. Покупатели не против, возражает санстанция.

Марина Свирид, заведующий отделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска:

– В микрорайоне Шабаны есть 12 магазинов, в которых можно приобрести все товары, которые реализовывались на этом рынке. На этом рынке, где нет ни водоснабжения, ни отопления, ни канализации, нельзя говорить ни о каком качестве товаров. Здесь мерзнут продавцы, мерзнут покупатели и, естественно, качественный товар здесь реализовываться не может.

Техническое состояние этого рынка давно на грани «фола». Его планировали закрыть, как только для жителей построят новый гипермаркет. Он открылся в октябре. А в целом магазинов в микрорайоне больше в полтора раза, чем положено по стандартам.