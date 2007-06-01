Прямой эфир

Большегрузным авто - по асфальту только ночью

01 июня 2007 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси вводятся ограничения на движение большегрузного транспорта по автомагистралям. До конца лета с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше +25 транспортные средства с нагрузкой на одиночную ось более шести тонн не смогут передвигаться по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Движение разрешено только ночью. Временные ограничения не касаются перевозок пассажиров, скоропортящихся грузов, животных и связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2007 14:23

Дети - это наше будущее

31 мая 2007 17:47

Столицу украсят 13 новых трамваев

31 мая 2007 17:47

В Борисове появилось общественное объединение "Белая Русь"