Большегрузным авто - по асфальту только ночью

В Беларуси вводятся ограничения на движение большегрузного транспорта по автомагистралям. До конца лета с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше +25 транспортные средства с нагрузкой на одиночную ось более шести тонн не смогут передвигаться по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Движение разрешено только ночью. Временные ограничения не касаются перевозок пассажиров, скоропортящихся грузов, животных и связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.